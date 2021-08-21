 

Мнение: Колонка из колонии… Навальный о коррупции в России

21.08.2021, 20:02, Разное
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Навальный в колонии написал колонку. О том, как покончить с коррупцией в России. В годовщину отравления Навального размышления Алексея опубликовали крупнейшие иностранные СМИ — The Guardian, Le Monde, Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Что предлагает Навальный?

План действий для западных лидеров от Навального1. Западным странам следует выделить особую категорию стран, поощряющих коррупцию. И против них принимать единые меры.2. Государства, поощряющие коррупцию, необходимо обязать публиковать все документы по контрактам западных компаний и организаций, связанных с государством, чиновниками или их родственниками.

«Ты сотрудник госкомпании страны с высоким риском коррупции и хочешь купить виллу на Французской ривьере? Покупай, но вся информация по сделке будет общедоступной.

Хотите иметь дела с официальным Минском или тетей российского губернатора? Нет проблем, но вам придется опубликовать все документы по цепочке сделки, и взятку, которую вы заплатите через «регионального представителя» или «локального партнера», уже не спрячешь».

3. Ввести санкции против олигархов, так или иначе связанных с политиками-коррупционерами.

«Запад должен выйти из семантического плена, где лейбл «бизнесмен» является индульгенцией, сильно затрудняющей попадание в санкционный список. <…>

Показываешь полковника спецслужб — кричат: «Под санкции его!»

Показываешь олигарха, содержащего полковника, кричат: «Пригласите его в Давос!»

4. Прекратить обеспечивать иностранным коррупционерам режим благоприятствования в странах Запада.5. Любые контракты, связывающие бывших и действующих западных политиков с контрагентами из коррумпированных авторитарных стран также должны подлежать публикации.

«Ни денег, ни солдат, ни переустройства промышленности и мировой политики не нужно для того, чтобы начать действовать. Только политическая воля. К сожалению, это часто дефицитный ресурс. Общественное мнение и желание избирателей — вот те финальные ингредиенты, которые могут столкнуть ситуацию с мертвой точки.

И когда-нибудь мировые лидеры в своих мемуарах напишут о том, что решили многие важные проблемы «большой повестки», просто устранив первопричину их возникновения. Без войск, миллиардов и зря потраченных десятилетий».

отсюда

Хорошие предложения, но, увы, едва ли выполнимые в современных условиях. Западу не до коррупции в России. Сегодня их куда больше волнует тот же коронавирус, или Афганистан…

Все-таки надо было Алексею включить в свои предложение пункты и попроще, за которые Запад вполне мог бы ухватиться. Например такой: сформировать список российских чиновников, начиная с мэров городов, явно, живущих не по доходам, чьи жены или дети неожиданно преуспели в бизнесе, при чем в том регионе, где чиновничает отец или супруг…. И запретить всем лицам включенным в этот «черный список» въезд в Европу и США…

Вот это было бы действенно!

Была бы моя воля, я бы российским чиновникам и членам их семей вообще запретил иметь загранпаспорта. Поступил на госслужбу – служи народу. А контакты с иностранцами можно и по зуму поддерживать… Пусть чиновничество живет по принципу: где наворовал, там и потратил…

Хорошее предложение? Или как?

На снимке: граффити с Алексеем Навальным в Петербурге вскоре было закрашено сотрудниками ЖКХ. Фото: Иван Петров / ТАСС отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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