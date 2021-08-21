 

В РФ начались распродажи смартфонов Lenovo К13

21.08.2021, 19:48, Новости дня
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На полках российских магазинов появились бюджетные смартфоны Lenovo модели К13. Основной изюминкой этих мобильников является крайне низкая розничная цена. Купить такое устройство сейчас можно всего-то за 6777 рублей!

Аккумулятор в смартфоне вполне отвечает обычным мобильным гаджетам. Емкость – 5000 мАч. Здесь также установлен экран с диагональю 6,5 дюйма, так что визуально смартфон ничем не отличается от аналогичных гаджетов.

Датчики изображения на основной камере позволяют вести съемку с разрешением 13 Мп. У селфи-камеры – 5 Мп. Соотношение оперативной и основной памяти составляет 2/32 Гб. Дополнительно можно установить карту microSD на 1 Тб. На смартфонах предустановлена ОС Android 10.



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