В РФ начались распродажи смартфонов Lenovo К13

На полках российских магазинов появились бюджетные смартфоны Lenovo модели К13. Основной изюминкой этих мобильников является крайне низкая розничная цена. Купить такое устройство сейчас можно всего-то за 6777 рублей!

Аккумулятор в смартфоне вполне отвечает обычным мобильным гаджетам. Емкость – 5000 мАч. Здесь также установлен экран с диагональю 6,5 дюйма, так что визуально смартфон ничем не отличается от аналогичных гаджетов.

Датчики изображения на основной камере позволяют вести съемку с разрешением 13 Мп. У селфи-камеры – 5 Мп. Соотношение оперативной и основной памяти составляет 2/32 Гб. Дополнительно можно установить карту microSD на 1 Тб. На смартфонах предустановлена ОС Android 10.