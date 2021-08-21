Представлена уникальная отечественная технология для интернет-связи на Крайнем Севере

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21.08.2021, 19:48, Новости дня
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Ученые из Самары представили уникальную технологию, благодаря которой можно будет обеспечить надежную интернет-связь в условиях Крайнего Севера.

Речь идет о широкополосном доступе при скорости не менее 46 Мбит в секунду, говорят специалисты. Возможно, жителям больших городов она покажется не очень большой, но это значительно лучше и удобнее, чем при существующих ныне мобильных технологиях.

На Крайнем Севере огромные малозаселеные площади, напоминают разработчики. Густо расставлять там антенны нецелесообразно. Особенность новой технологии состоит в том, что сигнал от одной станции распространяется более чем на 800 километров. Ничего подобного нет нигде в мире, уточняют эксперты.



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