 

В Москве в одной из квартир произошел взрыв, среди погибших ребенок

21.08.2021, 19:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“По предварительной информации, в квартире жилого дома на улице Малая Набережная произошел хлопок. В результате пострадали один взрослый и 12-летний мальчик. 14-летний мальчик скончался на месте”, – говорится в сообщении.

Позже скончался и мужчина.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 109 (причинение смерти по неосторожности) и ст. 222 (незаконный оборот оружия) Уголовного кодекса РФ.

В Telegram ведомство написало, что в квартире, по предварительным данным, “сработало техническое устройство, которое, предположительно, принес подросток незадолго до случившегося”.

“Мосгаз” уточняет: бытовой газ не является причиной инцидента на Малой Набережной. […] Инцидент произошел в жилой комнате. Газовые коммуникации в квартире не повреждены и герметичны, газовая плита не повреждена”, – отметили в прокуратуре.

Представитель Следственного комитета России в Москве Юлия Иванова сообщила журналистам, что погибший мужчина был 1977 года рождения, пишет “Интерфакс”. В квартире также находилась женщина, она не пострадала.

По данным агентства, в квартире взорвался запал самодельной гранаты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.05 / Дробыш счел чудом выход Манижи в финал «Евровидения»

29.12 / Решены вопросы финансирования «русского Хаббла», миссий на Луну и Венеру

01.08 / Лукашенко заявил возможности сохранить «Белгазпромбанк» без Газпрома

20.02 / Жена Медведчука заявила, что вступает в ОПЗЖ

26.07 / Джонсон собрался пересмотреть законы Британии из-за России

12.07 / От коронавируса в РФ вылечились более 7,5 тыс. военных

16.09 / Глава Нафтогаза оценил возможность остановки «Северного потока – 2»

13.08 / ФБР решило расследовать взрыв в Бейруте

10.08 / СЖР потребовал освободить задержанных в Минске журналистов

28.01 / В Минздраве заявили, что человек после вакцинации может быть носителем коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика