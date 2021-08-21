Киев приветствует приезд делегации США во главе с министром Грэнхолм на саммит Крымской платформы и мероприятия ко Дню Независимости – МИД

“Мы всячески приветствуем участие министра Грэнхолм. Очень важно и символично, что США будут представлены на уровне президентской посланницы и члена правительства, зона ответственности которого играет важную роль в отношениях Украины и США”, – заявил спикер.

По его словам, сфера энергетики – важный приоритет стратегического партнерства Украины и США.

“Кроме участия в саммите Крымской платформы и празднованиях 30-летия независимости, приезд Дженнифер Грэнхолм станет прекрасной возможностью для наших государств обсудить вопрос энергетической безопасности Украины и Европы в целом, а также усилия для борьбы с изменением климата”, – добавил Николенко.

Контекст:

Президент США Джо Байден 20 августа утвердил состав делегации, которая представит Соединенные Штаты на учредительном саммите Крымской платформы, а также на мероприятиях, посвященных 30-летию независимости Украины. Делегацию возглавит министр энергетики Грэнхолм. В состав делегации также вошли временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин и заместитель министра энергетики США Эндрю Лайт.

Ранее предполагалось, что США на саммите будет представлять министр транспорта Пит Буттиджич. Но 20 августа пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Соединенные Штаты могут сменить своего представителя на мероприятии.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите 23 августа. На нем планируется принять документ под названием “Крымская хартия”, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

19 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что участие в саммите подтвердили 44 страны и организации. На уровне президентов и глав правительств будут представлены 13 стран, также будет президент Евросовета Шарль Мишель. Кулеба заявил, что, независимо от уровня представительства, страны – участники саммита становятся основателями Крымской платформы.

20 августа участие в саммите подтвердила Исландия, количество участников возросло до 45.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 20 августа сообщил, что из-за давления России одна из стран, которая ранее подтвердила участие в саммите, отказалась от него.

В министерстве иностранных дел России назвали “нелегитимными” попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы “Крымская платформа”.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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