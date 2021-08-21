 

В Киеве на День Независимости продлят работу метро и наземного общественного транспорта

21.08.2021, 19:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Работу транспорта продлят в связи с празднованием 30-й годовщины независимости Украины.

“В частности, продлят работу наземного общественного транспорта, организовав перевозку пассажиров существующими маршрутами, которые проходят возле станций метрополитена, и после прохождения последних пар его поездов”, – говорится в сообщении.

Также 24 августа до 13.00 закроют вход и выход станции метро “Майдан Незалежности” и переход между станциями “Майдан Незалежности” и “Крещатик” (поезда будут курсировать без остановки на станции “Майдан Незалежности”).

“24 августа с 8.00 до 13.00 закроют вход и выход станции метро “Крещатик”, которые расположены на аллее Героев Небесной сотни”, – добавили в КГГА.

Контекст:

В этом году Украина будет отмечать 30-ю годовщину независимости. В Киеве запланирован ряд мероприятий, в частности – военный парад, а также концерт на НСК “Олимпийский”.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.08 / Определились финалисты конкурса «Цифровой прорыв»

17.04 / Зеленский попытался запугать Донбасс и Крым сравнением с Чернобылем

07.06 / Джавадов: В Азербайджане услышали эхо войны. После прекращения боевых действий жертвами подрывов на оставшихся минах уже стали 120 человек

11.05 / DN – нельзя постоянно откладывать — в Швеции на военных учениях несколько солдат подхватили коронавирус

26.11 / В Раде заявили об «огромной дыре» в бюджете Украины

13.08 / Telegraph – британские учёные советуют не рассчитывать на коллективный иммунитет к COVID

29.07 / К конкурсу на директора Бюро экономбезопасности допустили 48 кандидатов, Данилюка дисквалифицировали

02.02 / Предупредили Россию – США отправили военные корабли в Чёрное море

23.03 / «Двигайтесь бодрее» — Шрёдер призвал ЕС поспешить с допуском «Спутника V»

18.06 / “Музыка со вкусом”. Пискарева даст сольный концерт

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика