 

“Банда в сборе! Люблю”. Горбунов забрал Осадчую с новорожденным сыном домой. Фото

21.08.2021, 19:44, Новости дня
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На снимке телеведущая стоит с новорожденным на переднем плане, а позади нее видны воздушные шары и надпись на английском “мальчик” на воротах дома.

“Мы дома! Юра, ты выдумщик. Спасибо тебе, что не устаешь делать сюрпризы”, – подписала фото 37-летняя ведущая.

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Чуть позже другое фото выложил и 50-летний Горбунов. На нем Осадчая вместе со средним сыном гуляют с коляской.

“Банда в сборе! Люблю”, – подписал пост Горбунов.

В сумме оба поста супругов набрали больше 120 тыс. лайков.

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Контекст:

Горбунов и Осадчая поженились в 2017 году. У пары есть сын Иван (2017). 19 августа 2021 года у супругов родился второй сын. Родители еще не определились с именем для новорожденного – по словам Осадчей, у них есть пять вариантов на выбор, но это точно будет имя не на букву “И”.

Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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