Диетолог рассказала об опасности популярных диет

Диетолог Дилай Темель рассказала, что в настоящее время стало чаще встречаться «компульсивное переедание» на фоне популярности различных диет. Эксперт пояснил, что значит это понятие, кто чаще других от него страдает и в чем кроется опасность.

В современном обществе уделяется огромное внимание физической привлекательности и идеалам красоты, поэтому многие в погоне за стройностью тела садятся на различные модные диеты, но это чревато появлением расстройств пищевого поведения. Они могут проявляться в виде нервной анорексии, булимического невроза, синдрома ночного переедания и компульсивного переедания. Последнее, по словам Темель, характеризуется рецидивами приема слишком большого объема пищи и потерей контроля над ее употреблением. К признакам относят ситуации, когда человек стал быстрее есть, употребляет пищу до ощущения дискомфорта в животе, переедает, хотя и отсутствует чувство голода, чувствует себя неловко во время приема пищи в присутствии посторонних, поэтому предпочитает есть в полном одиночестве, после трапезы ненавидит себя и впадает в депрессию. Эти срывы могут появляться около 2-х раз в месяц и чаще.

Ученые в ходе исследования доказали, что люди с данным пищевым расстройством до этого часто придерживались диеты, но не достигли желаемого результата. Также выяснилось, что женщины, соблюдающие низкокалорийную диету, сталкиваются с большим количеством вышеуказанных признаков.

Источник: inosmi.ru