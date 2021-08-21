 

Бузова появилась на «Новой волне» в «свадебном» платье

21.08.2021, 19:40, Разное
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Ольга Бузова приехала на «Новую волну», где прошлась по красной дорожке в скромном «свадебном» платье. Соответствующие снимки телеведущая опубликовала на своей странице во «ВКонтакте».
Надев жемчужно-белое платье, Ольга Бузова продемонстрировала стройные ноги благодаря разрезу наряда до самого бедра. Корсет подчеркнул стройную талию певицы, а украшение камнями позволило звезде произвести фурор. Многие фанаты назвали наряд звезды свадебным.

Изображение взято с: vk.com/olgabuzova
Платье Бузова дополнила шелковой накидкой с россыпью жемчужин на плечах, а также туфлями-лодочками. На красной дорожке певица охотно позировала перед фотографами, а снимки с мероприятия получили огромное количество лайков и восторженных комментариев.

Источник: vk.com



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