Оксана Акиньшина показала «вид сзади» на голом фото

Оксана Акиньшина показала фанатам свой «вид сзади» на голом фото. Соответствующая публикация появилась на странице актрисы в Instagram.

На снимке актриса запечатлена абсолютно голой, стоя на побережье моря. Голову Акиньшиной прикрывает шляпа с широкими полями.

Несмотря на то, что на фото видна задняя сторона тела, фанаты смогли разглядеть упругие ягодицы своего кумира и стройную фигуру. Поклонники принялись писать в комментариях лестные слова, а хейтеры осудили актрису за такую смелую публикацию. К слову, в подписи к посту Акиньшина написала: «Вауч», оставив фанатам поле для фантазии.

Источник: www.instagram.com