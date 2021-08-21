В мире: Русофобским «патрулям» в Казахстане прикусили язык

В Казахстане решили проверить деятельность «языковых патрулей», участники которых унижали русскоговорящих жителей. Схожая работа началась в Киргизии. Изначально власти обеих республик не замечали подобных инцидентов или считали их чисто бытовыми, однако со временем им пришлось отреагировать на бесчинства русофобов. Что стало причиной для такого развития событий?

В пятницу МВД Казахстана сообщило о решении начать проверку и дать правовую оценку рейдам «языковых патрулей» в республике. Ранее в министерство поступило множество жалоб от местных жителей с просьбой разобраться в ситуации, когда местные активисты «проверяют» использование казахского языка в магазинах и госучреждениях.

По итогу подобных «проверок» на YouTube появлялись ролики, где националисты оскорбляют людей за общение на русском языке, который имеет в Казахстане официальный статус. Причем среди жертв молодчиков были в основном женщины.

Накануне полиция оштрафовала на 145 тыс. тенге (25 тыс. рублей) одного из организаторов акции Til Maydani («Волна языка») и «языковых патрулей» Куата Ахметова. Против него возбуждено уголовное дело о разжигании межнациональной розни. МВД РФ уже запретило Ахметову въезд на территорию РФ на 50 лет за его «пренебрежительное отношение к русскому языку».

Позже на волну негодования пришлось реагировать первому замглавы президентской администрации Даурену Абаеву, который счел подобные прецеденты недопустимыми и отравительными. А уполномоченный по правам человека в Казахстане Эльвира Азимова назвала «языковые патрули» грубейшими нарушениями прав человека, за что «предусмотрена уголовная ответственность».

Впрочем, один из самых известных казахских блогеров-националистов – Диас Кузаиров – сообщил в соцсетях о том, что Нур-Султан пытается приструнить активность местных радикалов как минимум до проведения парламентских выборов в Госдуму. «В РФ кипеш поднялся, надо приостановиться, пока в РФ выборы не пройдут», – сообщил Кузаиров, добавив, что сам временно откажется от участия в рейдах, но призвал свою аудиторию продолжать «патрулирование».

Кроме того, на этой неделе в Казахстане был приговорен к семи годам строгого режима общественный деятель Ермек Тайчибеков, который вступался за права русскоязычных. Его осудили по той же статье, по которой возбудили дело против Ахметова, только последний отделался денежным штрафом.

В соседней с Казахстаном Киргизии наблюдаются похожие случаи. Громкой историей стала судьба мальчика, который подвергался издевательствам за общение на русском языке и православное вероисповедание. А на прошлой неделе в Бишкеке мужчина бросил калькулятором в продавщицу за русскую речь. Видеозапись инцидента вызвала широкий резонанс в российской блогосфере. В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело по ст. 266 (хулиганство) УК КР.

В Госдуме назвали «маленькой победой» реакцию казахских и киргизских правоохранителей на происходящее. «Но праздновать рано, поскольку это может вызвать в Казахстане и Киргизии реакцию, которой нам бы не хотелось», – отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

По его словам, РФ следует перейти к системной работе по защите прав соотечественников в бывших республиках СССР. Такую работу должны проводить государство и гражданское общество. «К сожалению, пока максимум, на что мы можем рассчитывать в таких ситуациях, это реакция СМИ и блогосферы. А найти себя в этой работе должны Общественная палата, другие подобные структуры и разного рода «общества дружбы» между странами», – напомнил парламентарий.

Депутат также отметил, что в вышеперечисленных случаях речь идет не о хулиганстве, а об опасной тенденции, берущей свое начало в 1991 году. «Причины происходящего кроются еще и в однобоком понимании некоторыми республиками своей независимости от России», – детализировал Затулин.

В то же время журналист и депутат Мосгордумы Андрей Медведев уверен: штраф не остановит того же Ахметова и он «продолжит заниматься своей деятельностью». С ним согласен военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, который считает, что Ахметов должен нести уголовную ответственность. «Штрафы и проверки – это не победа, это можно расценивать как подачку», – убежден Коц. Ранее именно Медведев и Коц в числе первых обратили внимание на русофобские инциденты в Казахстане и Киргизии.

Впрочем, собеседники приветствовал тот факт, что «данные проблемы перестали замалчивать и называть их бытовыми». «Мне часто пишут люди из Казахстана. Там выросло целое поколение людей, которые не помнят общего прошлого… Мы не можем повлиять на судебную систему Казахстана, но зато в наших силах – придавать огласке подобные случаи, обращаться к правозащитникам и депутатам», – добавил Коц.

Медведев, в свою очередь, раскритиковал произошедшее на этой неделе назначение на должность вице-министра информации и общественного развития Казахстана Аскара Умарова, который вел в интернете анонимный русофобский паблик и заявлял, что «с русскими проблемами языка и культуры – в Россию, пожалуйста» и «не забывайте, что вы тут навязанная диаспора». По словам Медведева, российский МИД должен реагировать на подобные назначения и занимать более жесткую позицию, а не только «выражать обеспокоенность».

«Казахстан прикусил язык русофобским «патрулям» лишь после массового негодования в российской блогосфере и СМИ.

Конечно, позже появилась реакция МВД и Госдумы, но их действия на этом направлении выглядят недостаточными. Мы должны сделать все для защиты наших соотечественников и русского языка», – подчеркивает директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

Эксперты также обратили внимание на тот факт, что подобные инциденты предшествовали визитам российского премьера Михаила Мишустина в Казахстан и Киргизию, а также намеченного на 21 августа приезда казахского президента Касыма-Жомарта Токаева в Москву для переговоров с Владимиром Путиным.

При этом экономические отношения РФ с обеими республиками укрепляются. В частности, в январе-июне объем торговли между Москвой и Нур-Султаном вырос к аналогичному периоду прошлого года на 34% – до 11,8 млрд долларов, а товарооборот с Бишкеком в первом полугодии увеличился на 37%. И, как считают эксперты, без межнационального согласия в республиках и уважения к русском языку сохранить подобные показатели будет затруднительно.

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