Невролог рассказала о травле со стороны «языковых патрулей» в Казахстане

Невролог Эмилия Гречаник рассказала о том, как проводилась травля в ее адрес со стороны организаторов «языковых патрулей» в Казахстане.

«Позвонил этот Куат (Ахметов, организатор «языковых патрулей». – прим. ВЗГЛЯД). Тогда я понятия не имела, кто он такой. Он стал мне выговаривать, где я вообще живу, по какому праву я на русском языке общаюсь и что я не имею права работать», – отметила Гречаник RT.

Она добавила, что Ахметов начал угрожать ей, заявлял, что обратится в Генпрокуратуру страны и опубликует ее личные данные.

После жалоб Ахметова она получила выговор на работе и «шесть месяцев не получала премиальные». По словам невролога, она хотела уйти с работы из-за регулярных звонков с вопросами о русском языке.

«Это была травля. Я не боюсь это говорить. Мне было тяжело, и я буду обращаться в правоохранительные органы, буду писать обращение на имя главы государства», – сказала собеседница.

Ранее в Казахстане националисты организовали проверку использования казахского языка на некоторых объектах торговли в республике и по ее итогам выложили информацию на одном из каналов в YouTube. В опубликованных видеороликах они оскорбляют представителей некоренных национальностей республики. Позже первый замруководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев заявил, что такие прецеденты недопустимы и возмутительны.

В пятницу МВД Казахстана сообщило о решении начать проверку и дать правовую оценку рейдам «языковых патрулей» в республике. Ранее в министерство поступило множество жалоб от местных жителей с просьбой разобраться в ситуации, когда местные активисты «проверяют» использование казахского языка в магазинах и госучреждениях.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что сначала власти страны не замечали подобных инцидентов или считали их чисто бытовыми, однако со временем им пришлось отреагировать на действия русофобов.