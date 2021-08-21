 

Украина поддержала новые санкции США против России

21.08.2021, 19:34, Новости дня
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Украинский МИД решил поддержать решение США о введении антироссийских санкций по инциденту с Алексеем Навальным, об этом заявили в министерстве.

«В частности, речь идет о запрете импорта из Российской Федерации стрелкового оружия, боеприпасов, а также экспорта в Россию ряда чувствительных категорий товаров двойного использования. Ограничительные меры также касаются ряда лиц и предприятий», – говорится в сообщении на сайте украинского ведомства.

Напомним, Соединенные Штаты ввели 20 августа санкции против двух россиян по газопроводу «Северный поток – 2». Между тем в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден издал указ, позволяющий вводить санкции в связи с «определенными энергетическими проектами» России, в частности с «Северным потоком – 2».

Также власти Британии ввели санкции в отношении семи сотрудников ФСБ, которых считают причастными к инциденту с блогером Алексеем Навальным.



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