В РФ рекордно подешевели смартфоны iPhone 11

Источники сообщают о резком снижении цен на iPhone 11 в российских магазинах. Напомним, что данная линейка появилась на глобальном рынке два года назад. Однако сегодня она уже не представляет последние разработанные в «Яблочной» компании модели.

Серьезное снижение цены наблюдается даже на флагманскую модель. А базовая версия доступна в РФ менее чем за 45 тыс. рублей. Это на 15 тысяч меньше, чем было в самом на чале продаж и на 10 тыс. меньше, чем продавали смартфон еще недавно.

Устаревать iPhone 11 начал всего-то несколько месяцев назад. Еще весной смартфоны из этой линейки занимали почти четверть американского рынка. Однако вышедшие iPhone 12 стали постепенно вытеснять одиннадцатую линейку.