 

В РФ рекордно подешевели смартфоны iPhone 11

21.08.2021, 18:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Источники сообщают о резком снижении цен на iPhone 11 в российских магазинах. Напомним, что данная линейка появилась на глобальном рынке два года назад. Однако сегодня она уже не представляет последние разработанные в «Яблочной» компании модели.

Серьезное снижение цены наблюдается даже на флагманскую модель. А базовая версия доступна в РФ менее чем за 45 тыс. рублей. Это на 15 тысяч меньше, чем было в самом на чале продаж и на 10 тыс. меньше, чем продавали смартфон еще недавно.

Устаревать iPhone 11 начал всего-то несколько месяцев назад. Еще весной смартфоны из этой линейки занимали почти четверть американского рынка. Однако вышедшие iPhone 12 стали постепенно вытеснять одиннадцатую линейку.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.06 / Звезда “Чудо-женщины” Гадот показала многочисленные объятия с мужем-бизнесменом

10.07 / Лавров: РФ обеспечит свою безопасность и без ДСНВ

17.09 / От COVID-19 в мире выздоровело более 20 млн человек

26.07 / В Киеве с COVID-19 за сутки госпитализировали 10 человек

04.08 / Рубль на открытии торгов укрепился к доллару и подешевел к евро

15.12 / Американист: Такого внутреннего раскола, как в США, нет ни в одной стране Запада

13.01 / Киев счел переговоры «нормандской четверки» непростыми

19.04 / “Живется просто ужасно, а референдум был профанацией”. Крымчане в эфире “Эхо Москвы” пожаловались на аннексию

02.01 / Skoda рассказала о новинках для РФ на 2021 год

26.03 / Bloomberg предупредил о дефиците туалетной бумаги из-за нехватки морских контейнеров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика