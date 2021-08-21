В компании Ulefone представили смартфон с аккумулятором на 7700 мАч

Новую модель смартфона Note 12P представили в компании Ulefone. Одна из главной особенностей данной версии состоит в более емком аккумуляторе. Батарея содержит целых 7700 мАч, сообщает разработчик.

Такая большая емкость при достаточной энергоэффективности устройства позволит вести разговор по телефону в течение 30 часов, поясняют специалисты. А в режиме ожидание гаджет обойдется без подзарядки до 385 часов.

Производитель предлагает в комплекте штатное зарядное устройство мощностью всего 10 Вт, отмечая, что модно использовать и другие адаптеры, выпущенные под иными брендами. Размер экрана в смартфоне составляет 6,82 дюйма. Видеокамера состоит из трех датчиков, главный из которых ведет съемку с разрешением 12 Мп.