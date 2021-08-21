Умершие граждане смогут проголосовать на выборах в Госдуму

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации приняла постановление. Согласно документу, за умершими гражданами РФ, которые не были исключены из реестров избирателей, и смерть которых не была зарегистрирована органами ЗАГС, сохраняется право голоса.

Для обеспечения голосования ЦИК организует автобусный подвоз представителей этой категории избирателей с территории кладбища до избирательного участка и обратно. Умершие избиратели смогут проголосовать только на том избирательном участке, к которому они прикреплены.

Прозрачность процедуры проконтролируют независимые наблюдатели. Также будет организована дезинфекция автобусов и избирательных участков, которыми воспользовались вышеупомянутые избиратели.

Центризбирком также отметил, что практика будет применяться и в дальнейших голосованиях.

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