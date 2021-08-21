 

Динамика госпитализаций пациентов с COVID-19 превышена в одной области Украины

21.08.2021, 18:50, Новости дня
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Динамика уровня госпитализаций в 50% превышена в Черновицкой области (84,5%).

Инфографика: moz.gov.ua

Показатели в остальных регионах Украины – в пределах нормы.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 21 августа в Украине подтвердили почти 2,3 млн случаев COVID-19, умерло 53,4 тыс. человек, выздоровело 2,2 млн пациентов.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным на 12 августа, подтвердили 300 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”. В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявил 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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