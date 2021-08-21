 

Власти России хотят создать на спорных с Японией островах “практически офшор”

21.08.2021, 18:50, Новости дня
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“Это практически офшор. То есть налогов на Курилах почти не останется. Это первое. Второе – не просто будут сняты ставки налогов, а у тех предприятий, людей, которые будут осуществлять инвестиционную, коммерческую деятельность на островах, не возникнет самого обязательства платежей налогов”, – сказал чиновник.

По его словам, будет внесено предложение о том, чтобы “минимально в течение 10 лет, пока эти ставки будут работать, и проверок никаких не будет”.

РБК отмечает, что согласованные предложения по созданию особого налогового режима на Курилах поручил представить премьер-министр Михаил Мишустин во время визита на острова 26 июля.

Контекст:

Между Москвой и Токио остается нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил – островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы “северными территориями” и не признает их российскими. Москва не признает самого факта территориального спора.

В сентябре 2018 года президент РФ Владимир Путин предложил Японии заключить мирный договор до конца года без предварительных условий. Однако тогдашний секретарь кабинета министров Японии, а теперь премьер-министр Есихидэ Суга в тот же день заявил, что до решения территориального спора о Курильских островах Япония не будет заключать мирный договор с Россией.

В октябре тогдашний премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что готов заключить мирный договор с Россией только после того, как Курильские острова войдут в состав Японии.

На встрече в Сингапуре с Путиным 14 ноября Абэ пообещал, что в случае передачи Японии островов из числа Курильских на них не будут размещать военные базы США.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что об автоматической передаче островов Японии на переговорах речь не идет.

1 января 2019 года Абэ отметил, что передача Курильских островов Японии не должна вызывать проблем у граждан России, проживающих на этой территории.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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