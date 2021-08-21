 

МИД Украины поддержал решение США расширить санкции против РФ в связи с отравлением Навального

21.08.2021, 18:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В МИД отметили, что речь идет о о запрете импорта из РФ стрелкового оружия, боеприпасов к нему, а также экспорта в РФ ряда чувствительных категорий товаров двойного назначения.

“Аналогичные санкции были введены Украиной против РФ в 2014 году в связи с агрессией РФ против нашего государства. Использование химического оружия как способа преследования политических и общественных деятелей, представителей национальных меньшинств, журналистов, который системно практикуется Кремлем, противоречит международным обязательствам РФ и соответствующим многосторонним соглашениям в области нераспространения, участником которых является Российская Федерация. Российские власти должны прекратить подобную практику. Призываем международное сообщество к более решительным действиям для предотвращения деструктивной деятельности России”, – говорится в сообщении.

Контекст:

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу “Ив Роше”, в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

С февраля он находится в колонии во Владимирской области, в городе Покров.

После отравления Навального ряд западных стран ввели санкции против России.

20 августа США расшили санкции против РФ. В санкционный список добавили девять российских физических лиц и четыре организации, включая оперативников, причастных к отравлению Навального, и организации, которые разработали химическое оружие в России, уточнили в Госдепе.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.03 / Общество: В Байкальском заповеднике лесники отбиваются от браконьеров

03.12 / Названы побочные эффекты после вакцинации от коронавируса

19.08 / “Власть странным образом находит старые грабли и уверенно на них наступает”. Рыбачук заявил, что у Кличко не смогут забрать полномочия главы КГГА

30.01 / В Днепропетровской области произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие

10.07 / В РФ составлен план возобновления международных полетов

13.10 / Пашинян возложил на Турцию ответственность за продолжение боев в Карабахе

26.01 / В Минветеранов заявили о планах учредить в Украине институт ветеранского обмудсмена

07.09 / В Подмосковье задержали подозреваемых в хищении 2 млн масок и 600 градусников

23.02 / Стоимость биткоина обвалилась ниже 50 тыс. долларов

15.10 / Богуцкая извинилась перед Качурой за “тупого ботинка”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика