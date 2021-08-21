 

В Украине начала активно восстанавливаться аграрная отрасль – Шмыгаль

21.08.2021, 18:50, Новости дня
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“Аграрная отрасль начала активно восстанавливаться. За январь – июль индекс сельскохозяйственной продукции вырос на 2,5% (после падения в первой половине года). Кроме того, в этом году ожидается один из рекордных урожаев зерновых, в частности пшеницы”, – написал он.

Шмыгаль считает, что “именно аграрная отрасль станет одним из драйверов восстановления экономики” во втором полугодии 2021 года.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/402307241336485

Контекст:

Согласно июньским данным Государственной службы статистики Украины, сельское хозяйство, рыбная и лесная отрасль в стране – наиболее рентабельная сфера экономики, ее рентабельность оценивается в 18,4%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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