Ученые назвали отличие коронавируса от всех видов пневмоний

Ученые назвали главное отличие коронавируса от всех известных видов пневмоний. Исследованием занимались специалисты организации Northwestern Medicine.

Выяснилось, что разница заключается не в тяжести протекания недуга, а в длительности. При известных случаях пневмонии возбудители (вирусы и бактерии) распространяются на большие участки легких, вызывая воспаление за несколько часов. При коронавирусе ситуация развивается по-другому – патогены поражают небольшие участки органов дыхания, захватывая иммунные клетки. Именно они необходимы им для распространения, а процесс может затянуться на несколько недель.

При коронавирусной инфекции возбудитель оставляет на пораженных участках очаги воспалений, снижая кровяное давление, негативно отражаясь на работе почек, мозга, сердца и других внутренних органов. Именно данный процесс становится причиной появления осложнений после выздоровления. Иными словами, длительность протекания заболевания приводит к проблемам в будущем, а не тяжесть недуга.

Ученый, старший соавтор исследования и доцент кафедры легочной медицины и реанимации Бен Сингер отметил, что результаты изыскания должны помочь в создании лекарства для борьбы с ковидом. Его целью будет подавление воспалительной реакции иммунных клеток организма, которые поражены коронавирусом. Данный препарат сможет восстановить пораженные патогеном участки легких и снизить смертность на 20%.

Также обычная пневмония отличается от коронавируса симптоматикой. Профессор и доктор меднаук Оксана Фесенко сообщила, что при ковиде наблюдается поражение сразу двух легких, спустя три дня появляется одышка, повышается температура тела, состояние становится острым и быстро прогрессирует. При обычной пневмонии инфекция развивается в одном легком, а первым симптомом становится лихорадка, боль в груди и мокрый кашель. Также после получения снимков рентгена врач сможет визуально отличить данные недуги, лечение тоже отличается. Если у человека диагностирована бактериальная пневмония, то его могут спасти антибиотики, однако данные лекарства способны привести к смерти пациента, если у него было вирусное поражение.

Различия есть и в реабилитационных мероприятиях. Для коронавирусных больных важно восстановить объем органов дыхательной системы, получить помощь психолога и предупредить образование тромбов. Что касается бактериальной пневмонии, то переболевшим в течение трех месяцев придется восстанавливать работу легких, в частности, при помощи дыхательной гимнастики. Полезным станет сбалансированное и правильное питание, плавание и защита от стрессов и переохлаждений.

Источник: tuapsevesti.ru