 

Ученые: Сознание человека существует отдельно от мозга

21.08.2021, 18:46, Разное
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В экстремальных условиях человеческое сознание может существовать отдельно от мозга. К такому выводу пришли исследователи после проведения соответствующего исследования.
Специализирующийся на вопросах сознания ученый из Венского университета Александр Баттиани изучил около тысячи случаев околосмертных переживаний. Доказывающими его теорию он назвал случаи, когда человек получал серьезную травму головы. Такие люди могли больше нетравмированных сталкиваться с видениями.

В 2007 году исследователи провели исследование, которое позволило сделать вывод, что у большей половины жителей, которые пережили клиническую смерть, появлялись воспоминания о произошедшем. Итоги другого изыскания показали, что около 74% испытуемых в этот период осознавали, что с ними произошло, находясь в беспамятном состоянии.

Источник: ria-m.tv



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