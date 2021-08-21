 

Новый глава американских ВМС назвал главную угрозу флоту США

21.08.2021, 18:41, Новости дня
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Новый руководитель ВМС США Карлос дель Торо обратился к военнослужащим и указал на главные вызовы американскому флоту, в числе которых он назвал Китай.

«Пекин нацелен на подрыв нашего военного могущества. Мы не позволим этому случиться», – цитирует главу ведомства РИА «Новости».

Он также отметил, что в ВМС остро стоит вопрос культурного разнообразия. «Необходимо, чтобы к моряку любой расы, религии, национальности и цвета кожи относились одинаково уважительно», – сообщил глава ВМС США.

Флот также должен сократить наносимый природе ущерб и сохранить при этом свои возможности. Также, по мнению дель Торо, военнослужащие должны вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Отсутствие прививки, по его словам, означает низкую боевую готовность.

Напомним, в марте 2020 года стало известно об обнаружении вирус-положительного на борту авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт». После проверки всего экипажа корабля число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 840 человек. Один моряк умер.

В конце апреля командование ВМС США решило больше не публиковать официальную информацию о случаях коронавируса на американских боевых кораблях.



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