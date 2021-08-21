 

В ГИБДД предупредили об изменениях на дорогах с 1 сентября

21.08.2021, 18:41, Новости дня
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С началом осени на дорогах в РФ останется лишь новая версия дорожного знака «Фотовидеофиксакция», сообщили в ГИБДД.

Вместо действующего знака 8.23 на дорогах появится знак 6.22, оба они носят название «Фотовидеофиксация», передает РИА «Новости» со ссылкой на ГИБДД.

Знак 6.22 в отличие от 8.23 применяется самостоятельно, он устанавливается только на въезде в населенный пункт и действует на всей его территории.

Это нововведение позволит исправить массовое применение знаков 8.23, которые устанавливают повсеместно. Знак 6.22 появился еще в марте. Он означает работу камер, фиксирующих нарушения, устанавливается на трассах вне поселений, в 150-300 метрах от начала участка, где ведется фиксация. 



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