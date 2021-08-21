 

От взрыва в Москве погиб ребенок

21.08.2021, 18:20, Новости дня
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На северо-западе Москвы в квартире произошел взрыв, погиб ребенок и еще два человека пострадали, сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.

«В квартире жилого дома на улице Малая Набережная произошел хлопок. В результате пострадали один взрослый и 12-летний мальчик. 14-летний мальчик скончался на месте», – сообщается на сайте ведомства.

Между тем источник в экстренных службах ТАСС указал, что, по предварительным данным, причиной стал взрыв учебной гранаты. Возгорания не последовало, обрушений и повреждений здания нет.

В столичном ГУ МЧС отметили, что сотрудники ведомства не привлекались.

Прокуратура проводит проверку, на место прибыл исполняющий обязанности Тушинского межрайонного прокурора Михаил Попик.

В начале июля в жилом доме на Качалинской улице в Таганском районе Москвы прогремел взрыв. Причиной ЧП стал взрыв трех газовых баллончиков для зажигалок.



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