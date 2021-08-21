Эрдоган выразил надежду на увеличение поставок газа по «Турецкому потоку»

Турецкая сторона ожидает наращивания поставок газа по трубопроводу «Турецкий поток», сообщил турецкий лидер Тайип Эрдоган во время телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Президент Эрдоган отметил, что Турция и РФ придают большое значение сотрудничеству в экономическом секторе. Он также заявил, что ожидает увеличения потока газа по «Турецкому потоку», который является одним из направлений сотрудничества в этой сфере», – цитирует сообщение канцелярии турецкого лидера ТАСС.

Также в ходе беседы президенты обсудили борьбу с терроризмом и наркоторговлей в Афганистане, они акцентировали внимание на приоритетном характере задач по борьбе с боевиками.

Эрдоган поблагодарил Путина за помощь в тушении пожаров в стране, и выразил соболезнования в связи с крушением в Турции российского Бе-200ЧС.

«Турецкий поток», запуск которого состоялся 8 января 2020 года, состоит из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая и проходит по дну Черного моря от территории РФ до побережья Турции. Первая нитка предназначена для поставок турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Через «Турецкий поток» идут поставки потребителям Болгарии, Греции, Северной Македонии, Румынии, Сербии, Боснии и Герцеговины.