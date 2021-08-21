Число жертв взрыва гранаты в Москве возросло до двух

Количество погибших при взрыве на северо-западе Москвы увеличилось до двух, двое пострадали сообщил представитель экстренных служб.

«Малая Набережная, дом 5. Взрыв гранаты в квартире на шестом этаже. Два человека погибли, двое пострадали, из погибших один ребенок», – отметил собеседник РИА «Новости».

В прокуратуре сообщили, что пострадавший от взрыва гранаты мужчина умер в машине скорой.

Ранее сообщалось об одном погибшем ребенке в результате взрыва в Москве и о двух пострадавших. Погибшему мальчику было 14 лет.