 

Число жертв взрыва гранаты в Москве возросло до двух

21.08.2021, 18:20, Новости дня
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Количество погибших при взрыве на северо-западе Москвы увеличилось до двух, двое пострадали сообщил представитель экстренных служб.

«Малая Набережная, дом 5. Взрыв гранаты в квартире на шестом этаже. Два человека погибли, двое пострадали, из погибших один ребенок», – отметил собеседник РИА «Новости».

В прокуратуре сообщили, что пострадавший от взрыва гранаты мужчина умер в машине скорой.

Ранее сообщалось об одном погибшем ребенке в результате взрыва в Москве и о двух пострадавших. Погибшему мальчику было 14 лет.



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