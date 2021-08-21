Tesla улучшила технологию автономного вождения

Во время мероприятия Tesla AI Day, организованного на территории США, компания Tesla представила свою новую технологию автономного вождения машины Autopilot и продемонстрировала, как она работает.

Напомним, что ранее Tesla попала в центр крупного скандала, который возник после того, как несколько автомобилей, оснащенный фирменным автопилотом, попали в дорожные происшествия. Разработчик ведь обещал стопроцентную безопасность поездок.

Теперь компания заявляет, что значительно усовершенствовала свои системы, а применяемый для автопилотов искусственный интеллект стал работать лучше и уже учитывает намного больше потенциальных рисков. На самом деле, современная электроника существенно приблизилась к тому уровню, на котором находится нейронная система человеческого мозга.