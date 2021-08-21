 

Четверть мирового рынка SSD теперь принадлежит Samsung

21.08.2021, 17:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Компания Samsung делает огромные успехи на глобальном рынке твердотельных накопителей, отмечают аналитики. По результатам второго квартала оказалось, что уже каждый четвертый SSD выпущен под брендом этого корейского производителя.

При этом поставки SSD в «Самсунге» на 47% превысили производство жестких дисков для электронных устройств типа HDD. Последние, напомним, не настолько просты в эксплуатации и производстве, но до сих пор у них лучшие показатели емкости.

Речь идет о преимуществе более чем в четыре раза, отмечают эксперты. Однако пользователи все же предпочитают SSD, которые достигли необходимого уровня для обеспечения надлежащих характеристик компьютеров и мобильных устройств.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.09 / В Ростовской области запретили продажу зажигалок несовершеннолетним

29.12 / Додон заявил, что готов прививаться от коронавируса только российской вакциной и не верит “этим западным аналогам”

14.01 / Из тюрем ОРДЛО можно выйти на волю за взятку. Цена – несколько десятков тыс. долларов США

12.01 / В Монголии ночью произошло мощное землетрясение, его почувствовали в России

26.06 / СК обвинил Турцию в препятствии расследованию гибели детей на отдыхе

29.01 / Поставки Huawei снизились на 41%

17.08 / “У Насти ноги в синяках?”, “Капец”, Потапа не узнать”. Сеть взорвалась обсуждениями Потапа и Каменских в гостях у Осадчей и Горбунова

17.06 / Восемь подростков госпитализированы в Ивано-Франковске после отравления неизвестным веществом

22.07 / Посол РФ опроверг использование Москвой энергоносителей в качестве «оружия»

20.12 / В РФ дали прогноз по курсу рубля на начало 2021 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика