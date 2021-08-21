Четверть мирового рынка SSD теперь принадлежит Samsung

Компания Samsung делает огромные успехи на глобальном рынке твердотельных накопителей, отмечают аналитики. По результатам второго квартала оказалось, что уже каждый четвертый SSD выпущен под брендом этого корейского производителя.

При этом поставки SSD в «Самсунге» на 47% превысили производство жестких дисков для электронных устройств типа HDD. Последние, напомним, не настолько просты в эксплуатации и производстве, но до сих пор у них лучшие показатели емкости.

Речь идет о преимуществе более чем в четыре раза, отмечают эксперты. Однако пользователи все же предпочитают SSD, которые достигли необходимого уровня для обеспечения надлежащих характеристик компьютеров и мобильных устройств.