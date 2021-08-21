“Агрессивные шаги не останутся без ответа”. МИД выразил протест в связи с новыми санкциями РФ против Украины

“Этот противоправный шаг является продолжением российской агрессии против Украины во всех ее формах и проявлениях. На этот раз в перечень были включены не только народные депутаты и представители гражданского общества, но и представители украинского дипломатического корпуса. Рассматриваем такие агрессивные действия России, как шаги отчаяния от провальной работы российской дипломатии на международной арене, провокацию накануне инаугурации саммита Крымской платформы”, – заявили в МИД.

Ведомство подчеркнуло, что давление со стороны РФ не остановит последовательную политику Украины по противодействию российской агрессии.

“Продолжим прилагать последовательные усилия для прекращения оккупации Россией временно оккупированных украинских территорий, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Украинская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права. Эти агрессивные шаги государства-оккупанта не останутся без ответа”, – говорится в заявлении.

Контекст:

РФ ввела санкции против Украины 1 ноября 2018 года. Первоначально в списке было 322 физических лица и 68 компаний из Украины. Под санкции попали группа компаний Fozzy Group, Харьковский тракторный завод, агропромышленное предприятие “Нибулон”, госпредприятие “Укрспирт”, предприятие “ДнепрАзот” и другие компании. В санкционный список вошли многие украинские бизнесмены и политики, в том числе бывший глава МВД Арсен Аваков, лидер фракции “Батьківщина” в Верховной Раде Юлия Тимошенко, экс-премьер Арсений Яценюк и другие.

За прошедшие годы санкционный список несколько раз обновлялся. Так, 11 февраля 2021 года правительство России обновило список украинских компаний, против которых введены экономические санкции. В итоговом списке 84 компании.

20 августа Россия добавила в список 73 новые фамилии, в том числе секретаря СНБО Алексея Данилова, главу МИД Украины Дмитрия Кулебу и его первого заместителя Эмине Джапарову, а также украинского омбудсмена Людмилу Денисову. Всего в списке 922 фамилии.

В отношении Украины также действует ряд других санкций РФ, включая эмбарго на ввоз из Украины некоторых видов продовольственных товаров.

Украина ввела санкции против физических и юридических лиц России в 2015 году. Они ежегодно продлеваются, последний раз – в мае 2020 года. Сейчас под ограничениями находятся 377 физических лиц (.pdf) и 235 юридических (.pdf).



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—