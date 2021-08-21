В Сумской области утром в лесу потерялся семилетний мальчик. Ребенка нашли

Полиция области в субботу получила информацию, что в лесу потерялся мальчик 2014 года рождения, который пошел собирать бузину.

Ребенка нашли в 17.11. Его состояние в ГСЧС оценили как удовлетворительное.

Мальчика искали более 200 человек, среди которых сотрудники ГСЧС, полиции, военнослужащие Нацгвардии, а также кинологи, водолазы, волонтеры и местные жители. Также привлекался вертолет Госпогранслужбы Н-125.

ВИДЕОВидео: MNS GOV.UA / YouTube



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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