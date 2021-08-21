 

Иммунолог назвала фактор, ухудшающий течение COVID-19 у мужчин

21.08.2021, 17:52, Разное
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Ирина Ярцева, иммунолог, сообщает, что мужчины тяжелее переносят COVID-19, нежели женщины. Она заявляет, что проблема обусловлена психоэмоциональными чертами.
Специалист объясняет, что когда люди живут в постоянном страхе, то у них увеличивается уровень стресса и иммунитет больше не справляется с задачами. Виктория Читлова, психиатр, рассказывает, что мобилизирует иммунную систему острый стресс, но он же ее и усиливает. Хроническое перенапряжение иммунитет понижает, поэтому могут возникать аллергические реакции и другие заболевания. Такие проблемы чаще всего бывают у мужчин, так как они привыкли прятать собственные эмоции.

Эксперт отмечает, что в нашей культуре мужчины не привыкли плакать, переживать и даже не признают этого, что ведет к формированию дистресса. Тревожность преобразуется в телесное проявление, в понижении иммунитета. У людей возникают панические атаки, когда повышается давление, изменяется дыхание и учащается пульс.

Источник: ura.news



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