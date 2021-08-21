 

Захарова указала на «вклад» Польши в миграционный кризис в ЕС

21.08.2021, 17:28, Новости дня
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Миграционный кризис в Евросоюзе обострился не без прямого «вклада» в эту проблему польской стороны, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя обвинения Варшавы в адрес Москвы по этому поводу.

«На польско-белорусской границе оказались несколько десятков мигрантов, самая большая группа – 60 человек. По оценке Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев к концу 2016 года в Европу из стран Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА), ставших полигоном трагичных экспериментов НАТО, прибыло 5,2 млн мигрантов и беженцев», – указала Захарова в своем Telegram-канале.

Согласно данным Фонда ООН по народонаселению за 2015-20 годы в страны Европы, включая Британию, переселились 5,8 млн мигрантов, в основном из региона БВСА, добавила дипломат.

«И польский вклад в эту статистику самый что ни на есть прямой. Например, Польша активно участвовала в нападении на Ирак. Только в этой стране в 2002-2008 годах в военной операции, с учетом ротации личного состава, приняли участие более 10 тыс. польских военнослужащих», – отметила она.

Она задалась вопросом, как Варшава намерена характеризовать свои действия, спровоцировавшие «невиданный миграционный кризис и межконтинентальный исход народов».

Напомним, министр обороны Польши Мариуш Блащак в субботу обвинил Россию в миграционном кризисе на границе страны с Белоруссией.



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