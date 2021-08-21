 

Путин и Эрдоган обменялись соболезнованиями в связи с крушением Бе-200

21.08.2021, 17:28, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обменялись соболезнованиями в связи с крушением в Турции Бе-200ЧС, также турецкий лидер поблагодарил за оказанную помощь в тушении пожаров.

«Президенты обменялись соболезнованиями в связи с крушением в Турции 14 августа с.г. самолета Бе-200ЧС Минобороны России, на борту которого находились и российские, и турецкие граждане. Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул при этом значительный вклад российских летчиков в борьбу с лесными пожарами в Республике и выразил искреннюю признательность за оказываемую помощь», – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Отмечается, что главы государств условились о дальнейших личных контактах.

Ранее на юго-востоке Турции при тушении пожара разбился самолет-амфибия Бе-200ЧС Морской авиации ВМФ России. На борту самолета находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции, все они погибли. На борту разбившегося воздушного судна мог находиться легендарный российский летчик Евгений Кузнецов.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным членам экипажа разбившегося воздушного судна и поручил министру обороны Сергею Шойгу представить погибших российских военных к госнаградам посмертно. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по-русски выразил соболезнования российскому и турецкому народам.

Напомним, российские самолеты Бе-200ЧС принимают участие в тушении масштабных лесных пожаров на юге Турции, которые охватили турецкие курорты от Антальи до Бодрума. Турецкие власти заявили, что пожары организованы специально. СМИ сообщили, что признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов.



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