Ученые рассказали о пользе грибов для профилактики рака

Ученые медицинского университета Пенсильвании выяснили, что систематическое потребление грибов понижает риски возникновения рака на 45%. Они считают, что больше грибы нужны женщинам, так как уменьшают вероятность развития рака молочной железы на 35%.

Диета играет главную роль в профилактике злокачественных процессов. Грибы низкокалорийные, в них мало углеводов, жиров, соли, не имеют холестерина. В грибах есть пищевые волокна, витамины, потому они положительно влияют на организм человека. Ранние исследования об их пользе заканчивались неоднозначными результатами, и из-за этого команда Джибрила Ба объединила все показатели работ специалистов, чтобы отследить взаимосвязь употребления грибов и риски развития различных видов рака.

Анализирование информации из 17 работ продемонстрировал взаимосвязь между регулярным употреблением грибов и низкими рисками формирования рака. В сравнении с группой с малым потреблением продукта, в группе с наибольшим употреблением, риски возникновения рака были на 34% ниже. Ученые обнаружили статистически значимую связь лишь для рака молочной железы. У женщин, которые ели достаточно грибов, развитие рака груди был ниже на 35%.

Эксперты анализировали информацию 7 научных работ, чтобы узнать, имеется ли зависимость «доза-ответ» между употреблением грибов и рисками возникновения злокачественных процессов – понижаются ли риски появления рака с увеличением потребления продукта. Итоги работы продемонстрировали существование зависимости, хоть она и не оказалась линейной. Расчеты продемонстрировали, что если употреблять 18 граммов грибов каждый день, то на 45% понижаются риски всех видов рака, в сравнении с тем, если не есть их совсем.

Источник: inosmi.ru