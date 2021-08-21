Эксперты выяснили, сколько человеку нужно денег для счастья

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21.08.2021, 17:00, Разное
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Эксперт Хелен Рассел рассказала, сколько нужно человеку денег для счастья. Как показало недавнее исследование, чем больше размер суммы, тем счастливее чувствуют себя люди.
Исследование прошлого года, проведенное в Великобритании, показало, что сумма составляет 33 864 фунтов и более. Результаты опроса, проведенного в этом году, говорят о том, что чем больше сумма, тем счастливее человек. Более богатые люди, по словам Рассел, здоровее, хотя чувствовать себя счастливыми можно и благодаря отношениям или работе. Что касается денег, то они открывают больше возможностей. В настоящее время люди сравнивают свое финансовое положение с другими, поэтому уровень дохода напрямую отражается на указанном чувстве. Явление исследователи называют «относительной депривацией».

При этом другое исследование показало, что наследники обеспеченных родителей чаще сталкиваются с депрессией, расстройствами пищевого поведения и беспокойствами. Также такие дети в будущем часто зависимы от вредных привычек. Если человек со временем становится богаче, то он меньше сочувствует окружающим, не обращая внимания на их проблемы. Что касается бедных жителей, то они обладают высоким уровнем эмпатии.

Источник: www.ferra.ru



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