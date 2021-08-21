Минстрой предложил ввести налоговый вычет за аренду квартир

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило ввести налоговый вычет за аренду квартир, считая, что подобная мера позволит развить рынок съемного жилья.

«Большая часть арендного фонда находится в «теневом» секторе российской экономики и не приносит доходов в бюджет. Институциональное арендное жилье в РФ практически отсутствует», – говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Изменения предлагается внести в государственную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Кроме того, ведомство предлагает создать механизмы поддержки проектов коммерческой аренды с предоставлением ипотечных кредитов и сделать долгосрочную аренду альтернативой предоставления жилых помещений в собственность.

Предполагается, что в результате этих мер к 2030 году объем строительства арендного жилья вырастет до пяти миллионов квадратных метров.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась почему россияне не хотят платить налоги со сдачи квартир.