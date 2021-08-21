 

МИД отреагировал на отказ Испании разрешить заход российских кораблей в порт Сеуты

21.08.2021, 16:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Москва удивлена отказом Испании разрешить заход российских кораблей в порт Сеуты, это противоречит декларации о партнерстве двух стран, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«С недоумением узнали об отказе испанских компетентных властей выдать разрешение на заход кораблей Северного флота ВМФ РФ (большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и спасательное буксирное судно «Алтай») в порт города Сеута. Данная ситуация выглядит по меньшей мере странно, особенно на фоне существующей положительной практики взаимодействия в вопросах о заходе российских военных кораблей в испанские порты», – говорится в комментарии, размещенном на сайте министерства.

«Указанный шаг несомненно противоречит духу подписанной между двумя странами в 2009 году Декларации о стратегическом партнерстве, а также конструктивно развивавшемуся в последние годы российско-испанскому взаимодействию», – указала Захарова.

Также, по ее словам, удивляет тот факт, что испанские власти допустили утечку этого сюжета в центральные СМИ страны, «видимо, тем самым желая продемонстрировать свое равнение на русофобское крыло НАТО в период подготовки саммита стран-членов альянса, который должен пройти в Мадриде в 2022 году».

Напомним, МИД Испании не позволил российским военным кораблям осуществить стоянку в порту Сеуты на северном побережье Африки. По данным газеты Pais, российская сторона запрашивала разрешение на 18-20 августа для большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и буксира «Алтай». Испанское минобороны не видело препятствий для выдачи документа, но МИД страны дополнительно запросил Москву о конечной цели похода и в итоге отклонил заявку.

Российское посольство в Испании опровергло заявление испанского МИДа о том, что российская сторона не предоставила необходимые документы для захода в порт Сеуты двух военных кораблей.

Капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев объяснил газете ВЗГЛЯД отказ Испании пустить корабли ВМФ РФ в Сеуту.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.03 / Еврокомиссия ответила на претензии по распределению вакцин от COVID

24.10 / Боголюбов подал четыре иска, требуя вернуть ему долю в “ПриватБанке”

17.08 / Зеленский о поджоге авто журналистов “Схем”: Не допущу, чтобы критика власти влекла за собой преследования или запугивания

11.03 / Кулеба назвал “три кита” деоккупации Крыма

22.06 / ВС признал переписку в соцсетях вариантом досудебного урегулирования

01.06 / Американские военные базы признали беззащитными

11.08 / Путин объявил о регистрации Россией первой в мире вакцины от коронавируса

20.02 / Кинувший петарду в главу горсовета Красноярска раскрыл причины своего поступка

17.05 / DELFI – из-за экономии эстонская армия расформирует свой оркестр в полном составе

21.02 / В Австралии стартовала вакцинация от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика