 

Югу РФ предсказали «погодное проклятье»

21.08.2021, 16:34, Новости дня
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В Крыму и Краснодарском крае вскоре прольется новая волна осадков, сообщил центр погоды «Фобос».

«Над югом РФ продолжает висеть погодное проклятье! <…> Одним днем ненастье, увы, не ограничится. Причиной ухудшения погоды стало вторжение на Русскую равнину холодного фронта из Европы, который опять активизировал черноморскую депрессию», – говорится в сообщении на сайте «Фобоса».

Самые интенсивные дожди ожидаются у черноморского побережья. В Краснодарском крае за 12 часов уже выпала половина месячной нормы осадков.

«Плотная облачность над югом РФ ограничит приток солнечного тепла. Дневная температура в Причерноморье понизится до плюс 23…28 градусов Цельсия. А вот южные потоки, наблюдающиеся на периферии депрессии, принесут на восток Русской равнины воздушные массы из Средней Азии. Из-за этого там столбики термометров дотянутся до плюс 35-40 градусов Цельсия», – добавили синоптики.



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