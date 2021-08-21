Российский эксперт назвал опасные уязвимости смартфонов

Главная проблема обычного смартфона состоит в том, что большую часть информации такой гаджет передает в незашифрованном виде, утверждает руководитель центра Solar appScreener Даниил Чернов. Поэтому они являются весьма уязвимыми для хакерских атак.

Смартфон – это вообще не то устройство, на котором можно безопасно хранить конфиденциальную информацию, особенно регистрационные данные, логины и пароли, предоставляющие доступ к банковским счетам и пр.

Но люди, к сожалению, именно это и делают, не отдавая себе отчета в том, что самый обыкновенный хакер «начального уровня» может проникнуть в устройство, получив доступ к файловой системе, адресной книге, микрофону и камере. Хуже всего, когда вы используете Wi-Fi для связи с банками.