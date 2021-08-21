В Китае компания Huawei начала продавать подержанные смартфоны

На официальном интернет-магазине гиганта электронной промышленности Huawei открылась новая страничка для продажи подержанных смартфонов. Продавец гарантирует, что все устройства в нормальном рабочем состоянии и прошли сертификацию. Однако возможность купить старые аппараты есть пока только у жителей КНР.

В основном предложение состоит из продукции самого Huawei. Поэтому онлайн-магазин может гарантировать качество товара.

Идея бизнес-проекта состоит в том, чтобы уменьшить дефицит смартфонов на рынке, который возник в последнее время из-за недопоставок комплектующих на глобальном рынке. По мнению экспертов, примеру Huawei вскоре могут последовать и другие производители мирового уровня.