Раскрыты характеристики новой версии смартфона Moto G50 5G

Представители компании Motorola сообщили о выходе новой модели смартфона Moto G50 5G, относящегося к среднему уровню мобильных устройств. Производитель также опубликовал основные технические характеристики гаджета.

Основное внимание эксперты уделяют 8-ядерному процессору MediaTek Dimensity 700, обеспечивающему объем оперативной памяти 4 Гб. Видимо, использован он будет только в базовом варианте. В продажу, на самом деле, поступят гаджеты с большим объемом ОЗУ. За графику в устройстве отвечает ARM Mali-G57 MC2.

Размер экрана здесь составит 6,5 дюйма. Обеспечено качество изображения в стандарте HD+, то есть 1600 на 720 пикселей. Основной сенсор камеры позволит вести съемку с разрешением 48 Мп. А емкость аккумулятора в смартфоне – 4700 мАч.