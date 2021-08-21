 

Раскрыты характеристики новой версии смартфона Moto G50 5G

21.08.2021, 16:12, Новости дня
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Представители компании Motorola сообщили о выходе новой модели смартфона Moto G50 5G, относящегося к среднему уровню мобильных устройств. Производитель также опубликовал основные технические характеристики гаджета.

Основное внимание эксперты уделяют 8-ядерному процессору MediaTek Dimensity 700, обеспечивающему объем оперативной памяти 4 Гб. Видимо, использован он будет только в базовом варианте. В продажу, на самом деле, поступят гаджеты с большим объемом ОЗУ. За графику в устройстве отвечает ARM Mali-G57 MC2.

Размер экрана здесь составит 6,5 дюйма. Обеспечено качество изображения в стандарте HD+, то есть 1600 на 720 пикселей. Основной сенсор камеры позволит вести съемку с разрешением 48 Мп. А емкость аккумулятора в смартфоне – 4700 мАч.



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