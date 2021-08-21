 

Зеленскому предложили ко Дню Независимости помиловать 36 осужденных участников боевых действий на Донбассе

21.08.2021, 16:10, Новости дня
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Глава консультативного совета Алена Вербицкая посетила 22 исправительные колонии, а также следственные изоляторы, где провела встречи с более чем 200 осужденными защитниками.

“Большинство ветеранов отбывает наказание в местах несвободы впервые, а сами преступления очень часто были совершены ими в состоянии сильного душевного волнения из-за непроработанных травм войны и отсутствия действенных механизмов возврата человека к мирной жизни”, – отметила Вербицкая.

Комиссия при президенте Украины по вопросам помилования предложит Зеленскому помиловать 36 военнослужащих к 30-й годовщине независимости. Остальные кандидатуры будут предложены после тщательного изучения и дополнительной проверки, сообщили в ОПУ.

“При определении кандидатур осужденных для помилования руководствуются не принципом отрицания преступлений, а учета заслуг ветеранов, защищавших Украину”, – пояснил глава комиссии по вопросам помилования, руководитель кабинета главы ОПУ Андрей Гота.

Он подчеркнул, что помилование не будет применено к военным, совершившим ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Контекст:

Украина обрела независимость 24 августа 1991 года. В этом году страна будет отмечать ее 30-ю годовщину.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

С 2014 года правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил.

В Украине около 407 тыс. человек принимали участие в операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом 12 мая 2021 года сообщил первый заместитель министра по делам ветеранов Александр Порхун.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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