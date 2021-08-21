Весь добывающий сектор подпадает под риски колебания цен, это постоянный риск для бизнеса и государства – эксперт

По словам Оринчак, если в нынешних условиях цена на железную руду будет формироваться с учетом ее стоимости на мировых биржах, это может снизить поступления в бюджет.

“Вообще, весь добывающий сектор подпадает под риски колебания цен. Потому что есть сырье, которое на бирже покупается, и не на бирже. И это постоянный риск как для бизнеса, так и для государства, – рассказала эксперт. – Если мы будем это привязывать [к биржевым ставкам] и еще увеличивать налоги, то, безусловно, будет терять и государство, будет терять и бизнес. Нам главное в этом разрезе – не топить бизнес, а помогать ему”.

В этой ситуации государство должно поддержать бизнес, а не перекрывать ему кислород, считает она.

“Эти компании делают доброе дело – заводят в страну валюту и дают рабочие места. А это, опять же, – бюджет и налоги”, – подчеркнула Оринчак.

Контекст:

Фьючерсы на железную руду с 62% содержанием железа в Сингапуре подешевели до минимального за восемь месяцев значения – до $134 за тонну, на Даляньской сырьевой бирже цена фьючерсов на торгах в четверг опустилась на 6,2%, сообщил Bloomberg.

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