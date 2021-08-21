 

“Это были лучшие пять лет сборной Украины!” Футболист Пятов поблагодарил Андрея Шевченко за работу с командой

21.08.2021, 16:10, Новости дня
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“Пять лет назад, только услышав о назначении Андрея Шевченко, я сказал: “Сборная больше не будет прежней!” Дальше были кардинально другие сборы с тяжелыми тренировками, новыми правилами и традициями. И наши победы, от которых все смеялись и плакали (все, как обещали). Мы командой шли к этим достижениям плечом к плечу как профессионалы, единомышленники, партнеры и, конечно, друзья. Николаевич, спасибо за все это”, – написал Пятов.

Меньше чем за час ролик Пятова набрал больше 12 тыс. просмотров. Одним из первых пост футболиста прокомментировал сам Шевченко, поставив под роликом значок “две руки” в знак солидарности и значок с изображением флага Украины.

“Андрей Шевченко оказался выдающимся тренером, а не только великим футболистом”, – написала enapanina27.

“Это были лучшие пять лет сборной Украины! Вместе с Андреем Николаевичем и вами уходит целая эпоха! Спасибо за нереальные эмоции!” – поблагодарила irynkarotar.

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A post shared by Андреи * Пятов (@piat30)

Контекст:

С июля 2016 года главным тренером сборной Украины был футболист Андрей Шевченко. Его единогласным решением избрал исполком футбольной федерации.

Ранее на Евро 2016 он входил в тренерский штаб украинской команды, помогая Михаилу Фоменко.

Под руководством тренера Шевченко сборная Украины впервые в истории дошла до четвертьфинала чемпионата Европы по футболу. На Евро 2020 в 1/4 финала турнира национальная команда уступила сборной Англии (0:4).

1 августа Шевченко заявил о завершении контракта с УАФ и подтвердил намерение поработать клубным тренером.

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что Шевченко и его тренерский штаб решили развивать свою карьеру на клубном уровне. 18 августа стало известно, что исполком Украинской ассоциации футбола назначил Александра Петракова на должность исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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