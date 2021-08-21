“Это были лучшие пять лет сборной Украины!” Футболист Пятов поблагодарил Андрея Шевченко за работу с командой

“Пять лет назад, только услышав о назначении Андрея Шевченко, я сказал: “Сборная больше не будет прежней!” Дальше были кардинально другие сборы с тяжелыми тренировками, новыми правилами и традициями. И наши победы, от которых все смеялись и плакали (все, как обещали). Мы командой шли к этим достижениям плечом к плечу как профессионалы, единомышленники, партнеры и, конечно, друзья. Николаевич, спасибо за все это”, – написал Пятов.

Меньше чем за час ролик Пятова набрал больше 12 тыс. просмотров. Одним из первых пост футболиста прокомментировал сам Шевченко, поставив под роликом значок “две руки” в знак солидарности и значок с изображением флага Украины.

“Андрей Шевченко оказался выдающимся тренером, а не только великим футболистом”, – написала enapanina27.

“Это были лучшие пять лет сборной Украины! Вместе с Андреем Николаевичем и вами уходит целая эпоха! Спасибо за нереальные эмоции!” – поблагодарила irynkarotar.

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A post shared by Андреи * Пятов (@piat30)

Контекст:

С июля 2016 года главным тренером сборной Украины был футболист Андрей Шевченко. Его единогласным решением избрал исполком футбольной федерации.

Ранее на Евро 2016 он входил в тренерский штаб украинской команды, помогая Михаилу Фоменко.

Под руководством тренера Шевченко сборная Украины впервые в истории дошла до четвертьфинала чемпионата Европы по футболу. На Евро 2020 в 1/4 финала турнира национальная команда уступила сборной Англии (0:4).

1 августа Шевченко заявил о завершении контракта с УАФ и подтвердил намерение поработать клубным тренером.

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что Шевченко и его тренерский штаб решили развивать свою карьеру на клубном уровне. 18 августа стало известно, что исполком Украинской ассоциации футбола назначил Александра Петракова на должность исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины.

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