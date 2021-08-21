Медики: Дефицит витамина B12 может провоцировать состояние, похожее на деменцию

Специалисты рассказали, что витамина B12 необходим для правильной работы нервной системы. Они напоминают о существовании симптомов нехватки такого компонента, которые имитируют деменцию.

Витамин B12 (кобаламин) – водорастворимый витамин, который организм не вырабатывает самостоятельно, он обусловлен рационом людей. Недостаточность компонента оказывает влияние на организмы людей по-разному. Существуют признаки деменции, которые имитируют нарушения, появляющиеся из-за нехватки кобаламина.

У людей может появляться дезориентация, так как B12 принимает участие в формировании кровяных клеток, переносящих кислород в части тела. Недостаточность красных кровяных телец понижает получение мозгом кислорода, что ведет к спутанности сознания. Есть люди, которые ощущают головокружение.

Также из-за снижения концентрации витамина B12 в организме увеличивается уровень гомоцистеина, что приносит вред определенным тканям мозга, вызывая помехи в нейронных сигналах. Это ведет к переменам настроения и даже депрессии. Если люди замечают проблемы с концентрацией, то такой симптом тоже может оказаться признаком дефицита витамина, который вызывается недостаточностью кислорода в головном мозге, при этом нарушается работа мозговой ткани.

Люди ощущают трудность с подбором правильного слова во время разговора или часто забывают вещи. Такие проявления очень схожи с деменцией, но и являются симптомами недостаточности B12. Показатели могут быть краткосрочные или длительные, что зависит от сложности ситуации.

Медики выделяют 2 причины, из-за которых развивается проблема дефицита компонента – рацион и анемия. При скудном меню люди недополучают кобаламин с пищей. При анемии иммунитет уничтожает здоровые клетки в желудке, не допуская усваивать компонент из еды.

Источник: www.medikforum.ru