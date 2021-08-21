Медики назвали «тихие» признаки диабета 2 типа

Доктора сообщают, что люди, имея диабет 2 типа, длительный период не знают об этом. Признаки заболевания сперва довольно «тихие» и заболевший не обращает на них внимание.

Диабет 2 типа характеризируется высокими показателями сахара в крови, вызываясь тем, что организм не может выработать нужное количество инсулина или не в состоянии правильно реагировать на этот гормон, который нужен для модификации глюкозы в энергию. Поднимающийся сахар в крови при болезни повышает риски повреждений кровеносных сосудов и нервов, приводя к заболеваниям сердца, почек и неврологическим расстройствам.

Основным признаком болезни считается частое мочеиспускание. Люди встают много раз ночью, поэтому такие изменения считаются красным флагом, особенно если человек сократил количество выпиваемой жидкости, но при этом мочится часто. Медики советуют при этом перестать пить сладкие напитки и пить не меньше 2 литров воды на протяжении нескольких дней. Если проблема не исчезнет, то нужно срочно посетить доктора.

Также эксперты напомнили и другие признаки проблемы: повышенная жажда, ощущение сильного голода, утомляемость, чувство уколов иглами. Также люди жалуются на затуманенное зрение, зуд кожи, медленное заживание ран, перемены настроения, инфекции мочевыводящих путей.

Врачи отмечают, что возникновение такой симптоматики не обязательно сигнализирует о диабете, так как может оказаться результатом употребления большого количества углеводов. Если при здоровом питании проблема не исчезает, то надо проверять кровь на содержание сахара.

Источник: www.medikforum.ru