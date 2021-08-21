 

Врач рассказал о вакцинации от COVID-19 при хронических заболеваниях

21.08.2021, 16:06, Разное
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Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков назвал главное правило вакцинации при наличии хронических заболеваниях. Перед тем, как поставить укол, следует соблюдать меры предосторожности, носить маску и другие средства защиты.
Разразившаяся пандемия коронавируса сделала необходимым разработку эффективного лекарства и вакцины против летального недуга. Однако прививочная кампания сталкивается с опасениями некоторых граждан. Так, боятся ставить укол люди с хроническими заболеваниями. Однако для этого, как отмечает доктор Шунков, подобные опасения абсолютно беспочвенны, нужно только делать все правильно.

Для безопасной вакцинации лицам с хроническими расстройствами здоровья необходимо выбирать время, когда их состояние стабилизировалось. В период обострения делать прививку нельзя, чтобы не ухудшить здоровье. При этом каждый случай нужно рассматривать отдельно с учетом индивидуальных особенностей.

Противопоказано ставить укол при ухудшении состояния здоровья, патологиях, а также аллергии. Расчет при этом должен быть на то, что польза от вакцинации должна превышать все имеющиеся риски. Недуги эндокринного типа и кровотока, центральной нервной системы, болезней печени и почек, нарушениях мозгового кровоснабжения также являются причиной отказа от укола. С осторожностью нужно подходить к процедуре при наличии эпилепсии, миокардитов, эндокардитов и перикардитов.

Оптимальным считается время спустя от двух до четырех недель после обострения хронических заболеваний. Такие же условия существуют и при заболеваниях желудка и кишечника или легкой степени ОРВИ. Если у человека плохое самочувствие, необходимо обязательно проконсультироваться с лечащим врачом. Перед вакцинацией, как и после нее, в течение пары-трех следует носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

Источник: spbdnevnik.ru



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