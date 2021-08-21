Судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров» приняли в состав ВМФ

Судно тылового обеспечения проекта 23120 «Всеволод Бобров», построенное на судостроительном заводе «Северная верфь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), вошло в состав Военно-морского флота России, церемония состоялась в Кронштадте.

«Мне выпала честь руководить церемонией поднятия флага на судне тылового обеспечения «Всеволод Бобров». Это первый серийный, красавец корабль. Неспроста было принято решение присвоить ему наименование «Всеволод Бобров», потому что Всеволод Михайлович Бобров – это легенда советского спорта, который прожил яркую, но, к сожалению, короткую жизнь. Хоккей, футбол, тренерская деятельность … Это замечательный корабль и поэтому ему присвоено имя нашего замечательного спортсмена», – приводит РИА «Новости» слова заместителя главкома ВМФ Игоря Мухаметшина.

«Корабли строятся долго, и вот точка передачи корабля флоту. Он прошел все испытания и подтвердил все свои функции. У него большое будущее», – сообщил гендиректор судостроительного завода «Северная верфь» Игорь Орлов.

«Всеволод Бобров» – второе судно тылового обеспечения проекта 23120, построенное на Северной верфи. Предназначено для перевозки грузов, буксировки, проведения гидрографических исследований, оказания помощи кораблям, попавшим в бедствие. Благодаря крановому оборудованию и системе динамического позиционирования «снабженец» может выполнять погрузочные операции у необорудованных причальных стенок и в открытом море. Судно имеет водолазный комплекс с барокамерой для обеспечения глубоководных водолазных погружений. Корпус с ледовым классом ARC4 рассчитан на преодоление льда толщиной 0,6 метра.

Проект 23120 разработан Петербургским конструкторским бюро «Спецсудопроект». Длина судна около 95 метров, ширина около 22 метров, осадка около девяти метров, водоизмещение – 9,5 тыс. тонн, дальность плавания – около 5 тыс. миль, автономность – около 60 суток, экипаж – 27 человек. Во время спасательных операций судно может принять на борт до 43 человек с учетом членов экипажа.