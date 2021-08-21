 

В Ивановской области пропал десятилетний мальчик

21.08.2021, 15:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения десятилетнего мальчика в Ивановской области. Предполагается, что его похитил незнакомый мужчина, камеры наблюдения зафиксировали их на автовокзале, сообщил региональный СУ СК.

«20 августа в утреннее время Вахляев Никита, проживающий по адресу: город Кинешма ул. Воеводы Боборыкина, д. 10, вышел из дома во двор погулять и до настоящего времени его местонахождение не известно. Учитывая малолетний возраст ребенка, его длительное отсутствие по месту жительства, а также отсутствие сведений о его возможном местонахождении, у органов следствия имеются основания полагать, что в отношении мальчика могло быть совершено преступление. В связи с этим, следственным отделом по городу Кинешма возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)», – говорится в сообщении ведомства.

Следователи полагают, что мальчик мог покинуть город с малознакомым ему молодым человеком. «По предварительным данным, личность данного мужчины установлена, им является 23-летний молодой человек, имеющий регистрацию в Республике Татарстан», – отмечает СУ СК.

Уточняется, что мужчина временно находился в городе Кинешма, снимал в аренду квартиру и познакомился с пропавшим ребенком. «Камеры видеонаблюдения на автовокзале в городе Кинешма зафиксировали мужчину вместе с мальчиком днем 20 августа», – говорится в сообщении.

Ранее пропавшую в Смоленской области годовалую девочку нашли живой.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.05 / Инфляция в Украине в апреле снизилась до 0,7%, в годовом измерении – до 8,4% – Госстат

04.06 / В Петербурге возбудили дело против сбившего ребенка самокатчика

13.03 / Арахамия о нарушении им ПДД: У меня нет оправданий

17.07 / Для лечения пациентов с коронавирусом в Москве заготовили более 1 т плазмы

01.08 / МИД объяснил, чем обернется желание восточноевропейских стран принять у себя войска США

19.11 / Наибольший шок от пандемии COVID-19 украинская экономика уже получила – глава Нацбанка

14.04 / Лепсу и Буйнову закрыли въезд на Украину

17.06 / Трамп заявил об успехе РФ и провале США в Женеве

22.10 / Верещук: Муж дрался из-за меня. Приехал с другом на бэхе-тройке, и все так быстро произошло

30.01 / Умер украинский военный, которого на Донбассе ранил снайпер

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика