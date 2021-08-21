В Ивановской области пропал десятилетний мальчик

Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения десятилетнего мальчика в Ивановской области. Предполагается, что его похитил незнакомый мужчина, камеры наблюдения зафиксировали их на автовокзале, сообщил региональный СУ СК.

«20 августа в утреннее время Вахляев Никита, проживающий по адресу: город Кинешма ул. Воеводы Боборыкина, д. 10, вышел из дома во двор погулять и до настоящего времени его местонахождение не известно. Учитывая малолетний возраст ребенка, его длительное отсутствие по месту жительства, а также отсутствие сведений о его возможном местонахождении, у органов следствия имеются основания полагать, что в отношении мальчика могло быть совершено преступление. В связи с этим, следственным отделом по городу Кинешма возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)», – говорится в сообщении ведомства.

Следователи полагают, что мальчик мог покинуть город с малознакомым ему молодым человеком. «По предварительным данным, личность данного мужчины установлена, им является 23-летний молодой человек, имеющий регистрацию в Республике Татарстан», – отмечает СУ СК.

Уточняется, что мужчина временно находился в городе Кинешма, снимал в аренду квартиру и познакомился с пропавшим ребенком. «Камеры видеонаблюдения на автовокзале в городе Кинешма зафиксировали мужчину вместе с мальчиком днем 20 августа», – говорится в сообщении.

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